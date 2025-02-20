В РПЦ обратили внимание на скандал с картинами в кабинете замглавы ДУМ

В Русской православной церкви заметили историю с неоднозначными картинами, которые были размещены в кабинете заместителя главы Духовного управления мусульман (ДУМ) России. Представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе сказал, что глумиться над религиозными символами недопустимо, сообщает РИА Новости .

Некоторое время назад общественные деятели обнаружили, что в кабинете первого зампреда ДУМ Дамира Мухетдинова висит картина, на которой изображены события на реке Калке. На ней нарисованы монголы, которые устроили пир на трупах русских воинов, их щитах и священных объектах, среди которых «Спас Нерукотворный».

«Глумление над религиозными символами, которое мы видим на любимых картинах Мухетдинова, не имеет права на жизнь и не имеет никаких оправданий», — сказал Кипшидзе.

Представитель РПЦ отметил, что «духовно здоровые представители православной и мусульманской общин» высказываются за то, чтобы священные символы друг друга были неприкосновенны. Действия Мухетдинова контрастируют с этим мнением.

В воскресенье замглавы ДУМ сказал, что из уважения к чувствам сограждан снимет со стены картину, вызвавшую бурные обсуждения. На ее место он планирует повесить объект искусства, который посвящен событиям Великой Отечественной войны.

Ранее Мухетдинов заявил, что «татарская нация заложила основу России». Он назвал ее таким же государствообразующим народом, как и русские.