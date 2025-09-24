В РПЦ не поддержали запуск мессенджера «Зосима» без согласования

Православный мессенджер «Зосима» появился в Google Play 24 сентября, однако представители Русской православной церкви заявили, что не были осведомлены о запуске приложения и не участвовали в его обсуждении, сообщает Газета.ru .

В магазине Google Play появился мессенджер «Зосима», позиционируемый как православный сервис для общения со священниками. Однако в Русской православной церкви заявили, что не были осведомлены о запуске этого приложения.

Заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе пояснил, что инициатива не обсуждалась с профильными церковными учреждениями.

«Нам ничего не известно про этот проект, с профильными церковными учреждениями эта инициатива не обсуждалась», — отметил Кипшидзе.

Он также подчеркнул, что запуск подобных проектов без предварительного согласования с церковью не является хорошей практикой.

«Мы считаем, что запускать такие проекты без предварительного обсуждения — не самая лучшая идея», — добавил Кипшидзе.

Глава фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов, разработавший приложение, ранее сообщил, что мессенджер не ограничивается только православной аудиторией. По его словам, сервисом могут пользоваться представители разных религий, а статус православного мессенджер получит только после благословения патриарха Кирилла.

СМИ сообщили о появлении «Зосимы» 24 сентября. В приложении можно общаться со священнослужителями, подписываться на страницы храмов, следить за богослужениями и читать духовную литературу.