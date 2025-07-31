В РПЦ назвали шуткой слова о глушении БПЛА на «стекловолокне» колокольным звоном

Настоятель храма Живоначальной Троицы на Шаболовке в Москве Артемий Владимиров заявил, что пошутил, когда говорил о глушении «дронов на стекловолокне» специальным колокольным звоном. Вместе с тем протоиерей отметил, что этот юмор «не без доли правды», ведь «от бед хранит благодать», сообщает «Подъем» .

Ранее, 26 июля, Владимиров заявил, что заканчивает богослужение колокольным звоном, который «глушит все беспилотники». По его словам, «только колокольный звон и помогает» против «стекловолоконных» дронов.

Позже протоиерей сказал, что во время той проповеди он шутил.

«Речь идет о юморе, но не без доли правды. Благодать господня хранит нас от бед — и все, что служит ее распространению, достойно внимания христиан», — прокомментировал настоятель храма Живоначальной Троицы на Шаболовке.

Вероятно, во время проповеди Артемий Владимиров имел ввиду дроны не на стекловолокне, а на оптоволокне — это БПЛА, которыми управляют не по радиоканалам, а через тонкий оптоволоконный кабель.