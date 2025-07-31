В РПЦ назвали шуткой слова о глушении БПЛА на «стекловолокне» колокольным звоном
Настоятель храма Живоначальной Троицы на Шаболовке в Москве Артемий Владимиров заявил, что пошутил, когда говорил о глушении «дронов на стекловолокне» специальным колокольным звоном. Вместе с тем протоиерей отметил, что этот юмор «не без доли правды», ведь «от бед хранит благодать», сообщает «Подъем».
Ранее, 26 июля, Владимиров заявил, что заканчивает богослужение колокольным звоном, который «глушит все беспилотники». По его словам, «только колокольный звон и помогает» против «стекловолоконных» дронов.
Позже протоиерей сказал, что во время той проповеди он шутил.
«Речь идет о юморе, но не без доли правды. Благодать господня хранит нас от бед — и все, что служит ее распространению, достойно внимания христиан», — прокомментировал настоятель храма Живоначальной Троицы на Шаболовке.
Вероятно, во время проповеди Артемий Владимиров имел ввиду дроны не на стекловолокне, а на оптоволокне — это БПЛА, которыми управляют не по радиоканалам, а через тонкий оптоволоконный кабель.