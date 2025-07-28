В Москве проповедь завершили звоном, который «глушит все БПЛА на стекловолокне»

Протоиерей Артемий Владимиров завершил проповедь в храме на юге Москвы специальным колокольным звоном, которые «глушит все беспилотники». Священнослужитель считает, что лишь звон колоколов помогает противостоять БПЛА, работающим на «стекловолокне», сообщает Baza .

Владимиров устроил проповедь 26 июля в храме Живоначальной Троицы на Шаболовке. Он заявил, что завершает богослужение «особым колокольным звоном, который глушит все беспилотники», которые работают «на волокне, стекловолокне».

«Только колокольный звон против них и помогает», — сказал протоиерей в микрофон.

Он также предупредил, что в следующую субботу, 2 августа, наступит День ВДВ и День пророка божьего Илии. В связи с этим священник посоветовал прихожанам «быть осторожными» и обходить стороной фонтаны, потому что в них «купаются десантники».

Вероятно, Артемий Владимиров имел ввиду дроны не на стекловолокне, а на оптоволокне — это БПЛА, которыми управляют через тонкий оптоволоконный кабель, а не по радиоканалам. Их начали активно использовать на полях СВО, чтобы преодолеть уязвимость беспилотников на радиоуправлении, которые можно подавить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).