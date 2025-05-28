Российский БПЛА лопастями порезал кабель украинского дрона и выключил его. Видео

Появилось видео, как российский БПЛА перерезал кабель дрона ВСУ и выключил его

В зоне СВО российский дрон лопастями перерезал кабель украинского оптоволоконного БПЛА, после чего последний рухнул прямо на поле боя. Видео схватки двух «птиц» публикует Baza .

На кадрах можно заметить, как российский дрон подлетает к украинскому и начинает кружить рядом с ним. В этот момент лопасти одного БПЛА перерезают кабель другого, и спустя мгновения дрон ВСУ врезается в землю и перестает работать.

«Обычно дроны не встречаются, поэтому случай на видео — скорее исключение», — отмечает канал.

Дроны на оптоволокне более устойчивы к помехам в отличие от традиционных БПЛА. Обычно военные используют их, когда противник активно задействует средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мешающие применять обычные беспилотники.

Оптоволоконных «птиц» все чаще используют в зоне спецоперации на Украине. Сейчас территории активных боестолкновений «буквально усеяны оптоволокном», добавляет издание.