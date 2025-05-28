Российский БПЛА лопастями порезал кабель украинского дрона и выключил его. Видео
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В зоне СВО российский дрон лопастями перерезал кабель украинского оптоволоконного БПЛА, после чего последний рухнул прямо на поле боя. Видео схватки двух «птиц» публикует Baza.
На кадрах можно заметить, как российский дрон подлетает к украинскому и начинает кружить рядом с ним. В этот момент лопасти одного БПЛА перерезают кабель другого, и спустя мгновения дрон ВСУ врезается в землю и перестает работать.
«Обычно дроны не встречаются, поэтому случай на видео — скорее исключение», — отмечает канал.
Дроны на оптоволокне более устойчивы к помехам в отличие от традиционных БПЛА. Обычно военные используют их, когда противник активно задействует средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мешающие применять обычные беспилотники.
Оптоволоконных «птиц» все чаще используют в зоне спецоперации на Украине. Сейчас территории активных боестолкновений «буквально усеяны оптоволокном», добавляет издание.