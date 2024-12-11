сегодня в 19:47

В Ростовскую область прибыла трофейная техника ВСУ и НАТО

Жители Ростовской области могут посетить передвижную выставку трофейной техники стран блока НАТО и ВСУ, которая прибыла в регион, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Так, техника, захваченная российскими военнослужащими на донецком и авдеевском направлениях СВО, была доставлена в Новочеркасск. Ее транспортировали бойцы ремонтно-эвакуационных подразделений «Южной» группировки войск ВС РФ.

Технику установят на площади Ермака возле Вознесенского кафедрального собора. Посетители могут посмотреть на нее ежедневно с 10:00 до 18:00.

Выставка будет работать с 12 по 15 декабря. Вход свободный.

Ранее выставку трофейной техники НАТО провели в Астрахани. Ее посетили 27 тыс. человек.