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В Ростовской области уничтожены три украинских беспилотника

Ночью три беспилотника ВСУ уничтожены над Ростовской областью, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале .

По ее словам, около полуночи в районе Каменска-Шахтинского силы ПВО отработали по воздушным целям, уничтожив три беспилотника.

В результате падения обломков в поле произошло возгорание сухой растительности. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее на протяжении недели украинские войска 300 раз обстреляли левобережье Херсонской области из артиллерийских орудий и минометов. Удары также наносили с применением кассетных боеприпасов.