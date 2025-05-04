В Ростовской области отменили опасность атаки беспилотников

сегодня в 03:04

Власти Ростовской области отменили опасность атаки беспилотников в регионе, сообщается в приложении МЧС РФ.

«Объявлен отбой беспилотной опасности по всей территории Ростовской области», — говорится в сообщении.

Ранее не менее пяти взрывов раздались над городом Каменск-Шахтинский Ростовской области. По предварительной информации, сработала система ПВО.

По словам очевидцев, в небе над городом заметили вспышки. Кроме того, были слышны звуки взрывов и звук мотора.