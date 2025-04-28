В России запустили карту событий, посвященных 80-летию Великой Победы

«Мастерская новых медиа» разработала карту событий , посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На одной платформе представлены все значимые мероприятия страны.

С помощью карты можно узнать, когда и где пройдут парады, концерты, лекции, исторические выставки и другие события в любом городе РФ в течение 2025 года. Благодаря этому посетители могут выбрать для себя любое событие в своем регионе или спланировать поездку в другой.

На платформе также представлены программы мероприятий, контакты и ссылки для участия.

Организаторам же предлагается добавить свое бесплатное мероприятие на карту. Для этого им надо воспользоваться кнопкой «предложить событие». Модератор проведет проверку. Затем мероприятие отобразится на платформе.