В России запретили Telegram-боты по подделке голосов
Фото - © Adobe Stock
Московский суд рассмотрел иски сразу на три ресурса в Telegram, которые меняли голоса пользователей в аудиосообщениях и телефонных разговорах. В итоге принято решение запретить подобные боты, сообщает Baza.
По словам истца, ресурсы использовали далеко не в благих целях. Например, злоумышленники сообщали о ложных терактах.
Суд решил, что эти действия нарушают сразу несколько законов, в том числе о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Информацию в ботах признали запрещенной к распространению.
Ранее правоохранительные органы пресекли работу одного из крупнейших Telegram-ботов по распространению данных россиян. Общий объем изъятых данных превышает 40 терабайт.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.