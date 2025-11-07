сегодня в 10:40

В России запретили Telegram-боты по подделке голосов

Московский суд рассмотрел иски сразу на три ресурса в Telegram, которые меняли голоса пользователей в аудиосообщениях и телефонных разговорах. В итоге принято решение запретить подобные боты, сообщает Baza .

По словам истца, ресурсы использовали далеко не в благих целях. Например, злоумышленники сообщали о ложных терактах.

Суд решил, что эти действия нарушают сразу несколько законов, в том числе о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Информацию в ботах признали запрещенной к распространению.

Ранее правоохранительные органы пресекли работу одного из крупнейших Telegram-ботов по распространению данных россиян. Общий объем изъятых данных превышает 40 терабайт.

