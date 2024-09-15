В России запретили продажу непромаркированной одежды с 15 сентября

Продажа немаркированной продукции легкой промышленности запрещена в РФ с 15 сентября, пишет РИА Новости.

Соответствующее постановление правительства вступает в силу.

Речь идет, а таких товарах, как брюки, костюмы, юбки, платья, блейзеры, блузы и рубашки, спортивная одежда и лыжные костюмы, верхняя одежда, шали, шарфы и галстуки и т. д.

Ранее сообщалось, что производство обуви в Подмосковье выросло на 74%. Другие предприятия легкой промышленности также демонстрируют рост производственных показателей.