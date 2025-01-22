В России заключенным могут разрешить заводить кошек в тюрьмах

Заключенным, находящимся в местах лишения свободы, могут разрешить содержать кошек. Предполагается, что питомцы помогут им стать более добрыми и чуткими, сообщает Mash .

На сегодняшний день в качестве эксперимента разрешено содержать кошек в исправительных колониях Омска и Екатеринбурга.

Автором инициативы является депутат Госдумы от партии «Новые люди» Константин Арапов. Он утверждает, что кошки благотворно влияют на психологическое состояние заключенных, снижают уровень агрессии, помогают развивать коммуникативные навыки и эмпатию, которые теряются в условиях тюремного заключения.

По словам депутата, все это может снизить вероятность рецидивов, так как, по статистике, 44% экс-заключенных совершают преступления повторно.

Автор инициативы вдохновлялся опытом Израиля, где подобная практика уже прижилась и приносит пользу. Более того, ее можно совместить с добрыми делами — брать кошек из приютов и решать проблему бездомных животных. Предложение уже направлено в российский Минюст.

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