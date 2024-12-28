В России заблокировали около 6 млн опасных биологически активных добавок

Как сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, государственный оператор системы маркировки «Честный знак»), речь идет о добавках с содержанием лития, мелатонина и семитикона. Всего более 1 тыс. наименований.

В Роспотребнадзоре заявили о недопустимости реализации БАД с литием и попросили принять меры по ее приостановлении. Кроме того, в ведомстве высказались о необходимости приостановить реализацию БАД, содержащих мелатонин и симетикон».

Согласно исследованию ЮMoney и СБЕР ЕАПТЕКА, оборот платежей в онлайн-магазинах биологически активных добавок и спортивного питания с 1 января по 20 ноября 2024 года увеличился на 48% по сравнению с прошлым годом.

Пиковый период интереса к биодобавкам наблюдается в холодные месяцы, особенно весной и зимой.