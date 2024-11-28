Россияне стали чаще покупать БАДы: оборот вырос почти на 50%

Согласно исследованию ЮMoney и СБЕР ЕАПТЕКА, оборот платежей в онлайн-магазинах биологически активных добавок и спортивного питания с 1 января по 20 ноября 2024 года увеличился на 48% по сравнению с прошлым годом, сообщает Газета.ru .

Пиковый период интереса к биодобавкам наблюдается в холодные месяцы, особенно весной и зимой. С апреля по июнь объем платежей в данной категории увеличился на 12% по сравнению с первым кварталом года. Количество транзакций возросло на 14%, а число клиентов выросло на 10%. Средняя сумма чека осталась неизменной и составила 6 054 рубля.

В период с сентября по ноябрь текущего года объем платежей за БАДы увеличился на 48% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество покупок возросло на 29%, а число покупателей увеличилось на 12%. Средняя сумма чека увеличилась на 15% и составила 6 339 рублей, отметила Ирина Полякова, руководитель службы поддержки корпоративных клиентов ЮMoney.

Специалисты СБЕР ЕАПТЕКИ подчеркнули, что россияне стали более осознанно относиться к приему биодобавок.

«Мы видим, что рост востребованности БАДов продолжается, причем по дорогим комплексам. Запрос на премиальные БАДы мы связываем с готовностью потребителя вкладываться в свое здоровье, а не с желанием заменить дорогие лекарства на более доступные добавки», — подчеркнул руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и бренд-менеджмента СБЕР ЕАПТЕКИ Андрей Константинов.

На первом месте среди популярных добавок находятся витамины и минералы: за первые десять месяцев 2024 года их спрос в натуральном выражении (по количеству упаковок) увеличился на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вторую позицию занимают БАДы для красоты и здоровья, которые приобретали на 11% чаще.

В сегменте БАДов для красоты и здоровья лидируют витаминно-минеральные комплексы с ростом продаж на 68%, а также комплексы, содержащие коллаген и гиалуроновую кислоту, с увеличением на 39%. Наивысший уровень продаж отмечается в позднеосенние и весенние месяцы. В третьем квартале текущего года витаминно-минеральные комплексы покупали на 107% чаще, а комплексы с коллагеном и гиалуроновой кислотой — на 5% чаще, чем в третьем квартале 2023 года.