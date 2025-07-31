В России за убийства и изнасилования будут лишать гражданства

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширил основания для лишения полученного гражданства РФ. Теперь российского паспорта могут лишить за сотрудничество с иностранными государствами против интересов РФ, а также за ряд тяжких преступлений, в том числе убийство и изнасилование. Соответствующий документ появился на официальном сайте правовой информации .

Среди оснований для лишения гражданства особое место занимают убийства, экстремистская деятельность и сексуальные преступления против детей. Новый закон расширил список противоправных деяний, ведущих к потере гражданства, — в него добавлены 72 новых состава преступлений.

Теперь лишиться российского гражданства можно и за причинение тяжкого вреда здоровью, а также за действия, которые по неосторожности привели к гибели пострадавшего. Также в список вошли публичная пропаганда терроризма и призывы к террористической деятельности.

Особое внимание уделено преступлениям сексуального характера. Лишиться паспорта РФ теперь можно за групповое изнасилование или изнасилование с особой жестокостью. Под действие закона подпадают интимные отношения с детьми 12-14 лет, развратные действия в отношении нескольких лиц, а также вовлечение несовершеннолетних в проституцию. Изготовление и распространение детской порнографии и принуждение ребенка к сексуальным действиям также станут основанием для лишения гражданства.

Ранее Путин подписал новый закон, регулирующий порядок предоставления рассрочек при покупках тех или иных товаров.