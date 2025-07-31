Путин новым законом утвердил правила о выдаче рассрочки населению

Президент России Владимир Путин подписал новый закон, регулирующий порядок предоставления рассрочек при покупках тех или иных товаров. Документ официально опубликован на правовом портале и призван защитить интересы граждан.

Новый закон направлен на предотвращение использования рассрочки как скрытого кредитования без соблюдения необходимых требований к кредиторам. Теперь, начиная с 1 апреля 2026 года, максимальный период рассрочки не сможет превышать шесть месяцев. Нормы будут применяться при оплате товаров, услуг, работ и результатов интеллектуальной деятельности.

Если сумма покупок превысит 50 тысяч рублей, информация об этих договорах должна передаваться в бюро кредитных историй (БКИ). Это поможет контролировать задолженность домохозяйств и предотвратить риски банкротства малообеспеченных граждан. Новые меры также сделают долговую нагрузку в экономике более прозрачной.

Закон направлен на снижение рисков в сфере рассрочек, устранение скрытых процентов и регуляторного арбитража на финансовом рынке. Такой подход обеспечит справедливый баланс интересов как операторов сервисов рассрочки, так и потребителей. Новые правила определяют, кто может предоставлять услуги рассрочки.

Закон не будет применяться к соглашениям, где покупатель напрямую платит продавцу в рассрочку или с отсрочкой платежа. Также исключения составляют договоры с участниками исламского банкинга и стандартные кредитные договоры. Закон вступит в силу 1 апреля 2026 года и не затронет договоры, заключенные до этой даты.

Согласно новым правилам, сроки рассрочки будут постепенно сокращаться: сначала до шести месяцев, а с апреля 2028 года — до четырех месяцев. Кроме того, с начала 2027 года компании, предоставляющие услуги рассрочки, должны будут регулярно отчитываться перед ЦБ РФ, предоставляя финансовую и другую документацию в соответствии с требованиями Банка России.