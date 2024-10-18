В России выпустят игру для смартфонов по мотивам компьютерной экшен-RPG «Смута»

Российские разработчики выпустят игру для мобильных устройств на основе экшен-RPG «Смута». Она будет называться «Смута: Зов сердца», сообщает РИА Новости .

Новая игра познакомит пользователей с героями Смутного времени. Также сюжет расскажет об основных событиях этого периода российской истории.

Приложение разрабатывается в жанре визуальной новеллы. В руках пользователей — развитие истории. Они смогут самостоятельно менять сюжет. При этом в игре есть несколько вариантов концовок. Скачать «Смуту: Зов сердца» можно будет в RuStore, AppStore и Google Play.

Также отечественные программисты из компании «Студия 22» при содействии Минобороны РФ создают игру «Отряд 22: ZOV» про специальную военную операцию, выход которой запланирован в конце текущего года.