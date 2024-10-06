В России создадут компьютерную игру «Отряд 22: ZOV» про СВО

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Отечественные программисты из компании «Студия 22» при содействии Минобороны РФ создают игру «Отряд 22: ZOV» про специальную военную операцию, выход которой запланирован в конце текущего года, сообщает газета «Известия» .

Консультантом при создании игры выступает участник СВО, Герой России Владислав Головин с позывным Струна.

Разработчики намерены в интерактивной форме представить информацию о событиях, имевших место в Донбассе, Мариуполе, Авдеевке и др.

По планам авторов, в состав базовой версии игры войдут несколько исторических кампаний, таких как «Донбасс» (2014), «Мариуполь» (2022), «Контрнаступление» (2023) и «Авдеевка» (2024).

По словам продюсера Александра Толкача, российских пользователей ждет продукт, включающий образовательные элементы, доступный исключительно на платформе VK Play.

Ранее стало известно, что разработчики Rockstar Games отложили релиз компьютерной игры GTA VI. Новая дата выхода игры запланирована первую половину 2026 года.