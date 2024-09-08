сегодня в 10:23

Релиз игры GTA VI перенесли на 2026 год

Релиз компьютерной игры GTA VI был отложен разработчиками Rockstar Games. Они уже определились с новой датой выхода — с начала до середины 2026 года. Об этом сообщил инсайдер Liam в Х (бывший Twitter).

Выход игры на персональных компьютерах запланирован примерно на 12–18 месяцев позже после запуска на консолях.

Эта информация получена инсайдером от нескольких разработчиков из двух студий.

Grand Theft Auto VI — самая ожидаемая в мире компьютерная игра в жанре action-adventure с открытым миром. Главными героями станут Люсия и Джейсон, пара преступников, вдохновленных дуэтом Бонни и Клайда.

5 декабря 2023 года компания Rockstar выпустила долгожданный трейлер новой части Grand Theft Auto VI.