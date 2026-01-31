В России в апреле социальные пенсии проиндексируют на 6,8 процента

Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) рассказал, что социальные пенсии проиндексируют в России в апреле на 6,8 процента, сообщает РИА Новости .

«Размер повышения в 6,8 процента установлен, поскольку он равен росту прожиточного минимума пенсионера за прошедший период», — отметил он.

Парламентарий также рассказал, что повышение затронет почти 3,5 млн россиян, которые по состоянию на осень 2025 года являлись получателями социальных пенсий.

Ранее, 26 января, депутат Госдумы Каплан Панеш сообщил, что с 1 февраля в России также пройдет ежегодная индексация основных социальных выплат (на которые имеют право семьи с детьми, инвалиды и другие льготные категории) — их размер вырастет на те же 6,8%.

