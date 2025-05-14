В России ужесточают контроль за курением в многоквартирных домах.

Действующий антитабачный закон запрещает курение не только в лифтах и на лестничных клетках, но и на общих балконах подъездов, которые многие ошибочно считают разрешенным местом для курения. За нарушение этого запрета предусмотрены штрафы от 500 до 1,5 тысячи рублей.

Особое внимание депутат уделил ситуации, когда дым от курения в квартире проникает к соседям. В таком случае пострадавшие жильцы имеют полное право обратиться с жалобой в управляющую компанию, Роспотребнадзор или полицию. Если эти инстанции не отреагируют должным образом, вопрос можно решить через суд, вплоть до требования компенсации за нарушение санитарных норм.

Эти разъяснения особенно актуальны в свете участившихся конфликтов между курящими и некурящими жильцами многоквартирных домов. Юристы отмечают, что судебная практика по таким делам постепенно формируется, и все чаще суды встают на сторону тех, кто страдает от табачного дыма. При этом эксперты советуют сначала попытаться решить проблему мирным путем, зафиксировав факт нарушения и обратившись с официальной жалобой в управляющую компанию, прежде чем идти в суд.

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