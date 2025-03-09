В России упал уровень преступности

Обстановка в стране не простая, идет СВО, а в приграничных регионах — контртеррористическая операция. Есть высокий «некомплект» личного состава, но ситуация находится под контролем у органов правопорядка, рассказал министр внутренних дел генерал полиции Владимир Колокольцев журналисту Павлу Зарубину, сообщает он в своем Telegram-канале .

Существенно сокращается преступность. Количество убийств снизилось на 10%, а грабежей - на 21%.

На 16% уменьшилось число разбойных нападений. Квартирные кражи тоже сократились.

Если посмотреть статистику за 10 лет, то результат еще лучше. На 20% снизилось общее количество преступлений. Это подтверждает тот факт, что обстановка из года в год остается под контролем органов правопорядка.

Ранее Колокольцев пообещал уволить начальников подразделений МВД, которые не дали отпуск своим работникам в 2024 году. Министр внутренних дел обеспокоен тем, что за последний год из полиции ушел каждый второй опытный работник участковых служб.