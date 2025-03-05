Глава МВД РФ пообещал уволить руководителей, которые не дали отпуск подчиненным
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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что уволит начальников подразделений МВД, которые не предоставили отпуск своим сотрудникам в 2024 году, сообщает «Царьград».
Обеспокоенность главы МВД вызвало то, что за последний год ряды полиции покинул каждый второй опытный сотрудник участковых служб.
«Мною принято решение об освобождении от занимаемых должностей начальников, не предоставлявших подчиненным в течение года очередные отпуска, что неминуемо привело к росту напряженности в коллективах», — отметил Колокольцев во время заседания коллегии МВД с участием президента РФ Владимира Путина.
Министр призвал руководителей всех уровней бережно относиться к своим сотрудникам, в том числе в вопросах предоставления льгот.