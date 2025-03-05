Глава МВД РФ пообещал уволить руководителей, которые не дали отпуск подчиненным

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что уволит начальников подразделений МВД, которые не предоставили отпуск своим сотрудникам в 2024 году, сообщает «Царьград» .

Обеспокоенность главы МВД вызвало то, что за последний год ряды полиции покинул каждый второй опытный сотрудник участковых служб.

«Мною принято решение об освобождении от занимаемых должностей начальников, не предоставлявших подчиненным в течение года очередные отпуска, что неминуемо привело к росту напряженности в коллективах», — отметил Колокольцев во время заседания коллегии МВД с участием президента РФ Владимира Путина.

Министр призвал руководителей всех уровней бережно относиться к своим сотрудникам, в том числе в вопросах предоставления льгот.