В России стартуют продажи PlayStation 5 Pro

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В России в скором времени стартуют продажи новой игровой консоли PlayStation 5 Pro и аксессуаров к ней. Предзаказ откроется 26 сентября, сообщает пресс-служба российской группы «М.Видео-Эльдорадо».

Консоль будет поставляться с официальной гарантией сроком на 1 год.

PlayStation 5 Pro получила улучшенный процессор AMD Zen 2 с 16 потоками и тактовой частотой 3,5 ГГц. Графический чип построен на архитектуре RDNA 3, а объем SSD-накопителя вырос с 1 до 2 Тб. Оперативная память осталась 16 Гб, однако ее скорость выросла с 14 до 18 Гбит/с.

Помимо этого, у новой консоли обновленная система охлаждения, сохраняющая минимальный уровень шума и предотвращающая перегрев при максимальных настройках.

PlayStation 5 Pro поддерживает все существующие аксессуары, в том числе контроллеры и гарнитуры от оригинальной PlayStation 5, а также шлем виртуальной реальности PlayStation VR2.

Как рассказали производители, улучшенные характеристики позволили повысить производительность рендеринга в играх на 45%, а поддержка технологии масштабирования изображения PSSR на базе искусственного интеллекта обеспечит детализированную картинку и высокую частоту кадров.

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