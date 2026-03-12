В России стартует мастерская политических ток-шоу

Начался первый в 2026 году поток программы «Медиакоммуникации» от Мастерской новых медиа. Его участниками стали 80 медиаменеджеров, военкоров, блогеров и продюсеров со всей России, а также из Перу и Беларуси. Мастерская одного из наставников — телеведущей Ольги Скабеевой, соберет профессионалов ТВ-форматов для отработки создания рейтинговых политических ток-шоу, сообщили организаторы.

Первый модуль обучения проходит в Общероссийском народном фронте. Его ключевая тема — продвижение традиционных российских ценностей, формирование личного бренда в медиа, а также развитие системного мышления. Всего участников ждет три модуля, которые пройдут в Москве, в том числе на площадках ВГТРК и Mash, а также в Мастерской управления «Сенеж».

«Мастерская — это очень редкая возможность посмотреть, как работает то, что имеет общероссийский успех. Здорово учиться у тех, кто готов этими секретами с тобой поделиться. Поэтому участники моей Мастерской смогут принять участие в создании программы „60 минут“ — самой рейтинговой на российском ТВ. Они во многом новаторы. И от того, что медиаспециалисты придумают, зависит, что увидит огромное количество людей. Это и вызов, и ответственность, и то, что должно мотивировать», — отметила Мастер программы, телеведущая, журналист, политический аналитик Ольга Скабеева.

Наставниками для участников также стали медиатехнолог, основатель агентства «К2», «Издательства редких книг», журналов «Москвичка» и «Огород» Кристина Потупчик — ее Мастерская будет посвящена созданию авторских проектов в соцсетях и мессенджерах, продвижению личного бренда и запуску трендов, а также редакционный директор News Media (Life, Mash, Shot) Арам Габрелянов — его Мастерская затронет организацию работы нишевых медиа, продюсирование героев и создание оригинального контента.

«Мастерская — это мощное сообщество единомышленников, которое формирует медиапространство и укрепляет информационный суверенитет России. Вижу, как выпускники программы успешно реализуют себя: возглавляют медиахолдинги, управляют информационными блоками в регионах, запускают важные информационные кампании», — подчеркнул на открытии генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Суммарная аудитория ресурсов участников программы в новых медиа — более 30 млн. Больше всего участников из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Удмуртской Республики и Свердловской области.

Среди экспертов первого модуля — сценарист Александр Цыпкин, автор и ведущий программы «60 минут» Евгений Попов и другие признанные эксперта медиа. Участники обменяются опытом с экспертами, обсудят темы актуальных трендов в медиа, сохранения репутации и аудитории, мировоззрения. Поучаствуют в практикумах по эффективной коммуникации и публичным выступлениям, построению личного бренда и исследовательской журналистики.

«Конкурс 60 человек на место показывает, что в медиасфере сформировался серьезный запрос и на профессиональный рост, и на сообщество. Мы видим, что к нам приходят специалисты из самых разных регионов, даже стран, и отраслей — журналисты, блогеры, продюсеры. И для нас важно не только обучить их новым инструментам, но и объединить в профессиональное сообщество, которое будет формировать ответственную и качественную медиасреду в стране», — отметила заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец.

В каждом модуле участников ждут хакатон с кейсами от реальных крупных заказчиков и посещение тематической площадки. В первом модуле участники разработают информационную кампанию для Роскосмоса. После окончания программы их ждет вхождение в крупнейшее сообщество медиаспециалистов России и дополнительные карьерные возможности.

«Мастерская новых медиа» — программа для медиа- и PR-технологов. Развивает крупнейшее сообщество, которое отстаивает информационный суверенитет России, управляет медиаполем и формирует конструктивное и развивающее медиапространство. Программа создана «Диалогом» и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».