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В России стартовал третий этап учений нестратегических ядерных сил

В РФ стартовал третий этап учения нестратегических ядерных сил, в ходе которого бойцы ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработают задачи по получению специальных учебных боеприпасов для комплексов «Искандер-М», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также бойцы отработают снаряжение спецбоеприпасами ракет-носителей и скрытное выдвижение на назначенные позиции для подготовки к проведению электронных пусков.

Задействованные в учении подразделений авиации ВКС военнослужащие отработают снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования.

Во время первого и второго этапов учений военные из частей Южного, Ленинградского военных округов, подразделений ВКС и ВМФ отработали подготовку к боевому использованию нестратегического ядерного оружия.

Ранее армия США испытала гиперзвуковое оружие во Флориде.