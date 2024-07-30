Пентагон не опубликовал результаты испытания гиперзвуковой ракеты

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Армия США испытала гиперзвуковое оружие во Флориде, пишет ТАСС со ссылкой на Пентагон.

«Испытания стали важным этапом в развитии готовой к эксплуатации гиперзвуковой технологии. Были получены важные сведения о работе оборудования и программного обеспечения», — сказано в публикации.

Отмечено, что гиперзвуковая система не несла на себе ядерный заряд.

В военном ведомстве не сообщили об результатах испытаний, также не были приведены характеристики тестируемого оружия.

Ранее председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко прокомментировала намерение Германии разместить на своей территории гиперзвуковое оружие.