Пентагон не опубликовал результаты испытания гиперзвуковой ракеты
США испытали гиперзвуковое оружие во Флориде
Армия США испытала гиперзвуковое оружие во Флориде, пишет ТАСС со ссылкой на Пентагон.
«Испытания стали важным этапом в развитии готовой к эксплуатации гиперзвуковой технологии. Были получены важные сведения о работе оборудования и программного обеспечения», — сказано в публикации.
Отмечено, что гиперзвуковая система не несла на себе ядерный заряд.
В военном ведомстве не сообщили об результатах испытаний, также не были приведены характеристики тестируемого оружия.
Ранее председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко прокомментировала намерение Германии разместить на своей территории гиперзвуковое оружие.