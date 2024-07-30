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Пентагон не опубликовал результаты испытания гиперзвуковой ракеты

США испытали гиперзвуковое оружие во Флориде
Политика

Армия США испытала гиперзвуковое оружие во Флориде, пишет ТАСС со ссылкой на Пентагон.

«Испытания стали важным этапом в развитии готовой к эксплуатации гиперзвуковой технологии. Были получены важные сведения о работе оборудования и программного обеспечения», — сказано в публикации.

Отмечено, что гиперзвуковая система не несла на себе ядерный заряд.

В военном ведомстве не сообщили об результатах испытаний, также не были приведены характеристики тестируемого оружия.

Ранее председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко прокомментировала намерение Германии разместить на своей территории гиперзвуковое оружие.