В России стартовал осенний призыв на военную службу

В России начался осенний призыв в Вооруженные силы. Президент РФ Владимир Путин своим указом, который опубликован на портале правовой информации, распорядился направить на военную службу 133 тысяч граждан в возрасте от 18 до 30 лет.

Призыв на срочную службу будет проходить с 1 октября до 31 декабря 2024 года. Солдат начнут отправлять в части уже с 15 октября.

Срок воинской службы в новом призыве не изменится и составит 12 месяцев.

В ходе весеннего призыва ряды российской армии на время прохождения срочной службы пополнили 150 тыс. человек.