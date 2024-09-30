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Минобороны РФ: в весенний призыв на срочную службу отправили 150 тыс человек

В ходе весеннего призыва ряды российской армии на время прохождения срочной службы пополнили 150 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Таким образом, задание, установленное указом президента РФ Владимира Путина, было выполнено.

Для отправки срочников в воинские части было задействовано около 200 рейсов гражданской авиации, 15 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил, 14 воинских эшелонов.

Всего такими способами было перевезено около 110 тыс. призывников. Военнослужащие были обеспечены всеми видами пищевого и вещевого снабжения.

Осенний призыв стартует в России с 1 октября. Он продлится до 31 декабря.