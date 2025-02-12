В России стали реже встречаться фальшивые рубли

сегодня в 12:47

Статистика показала рекордно низкий уровень подделок денежных знаков в России: среди миллиона купюр обнаруживается лишь одна фальшивка, об этом сообщил Центробанк .

Мошенники реже стали подделывать деньги, но если и создают фальшивые средства, то отдают предпочтение купюрам крупного номинала — в первую очередь, банкнотам в 5000 и 1000 рублей.

Банковские учреждения обнаружили 8240 поддельных российских денежных знаков за прошедший год. Что касается иностранной валюты, было выявлено 1875 фальшивых банкнот, причем американская валюта традиционно лидирует среди подделок зарубежных денежных знаков.

Такие показатели 2024 года демонстрируют значительное снижение фальшивомонетничества по сравнению с предыдущими периодами.