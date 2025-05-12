В России спрогнозировали замедление роста зарплат

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Ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок спрогнозировал замедление роста зарплат в РФ в 2025–2026 годах, сообщает РИА Новости .

«По-видимому, рост заработных плат в 2025–2026 годах замедлится по сравнению с темпами, которые наблюдались в 2023–2024 годах», — отметил он.

По его словам, на рост зарплат влиял дефицит кадров, но он на сегодня достиг пика и начинает ослабевать.

Согласно исследованию рекрутингового сервиса hh.ru средняя предлагаемая зарплата россиянам составила 75 тыс. руб. в мае. Стало известно, на каких 25 специальностях работодатели готовы платить в два-три раза больше.