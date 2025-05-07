Стал известен список самых оплачиваемых профессий в мае 2025 года

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Больше всего в мае 2025 года были востребованы IT-специалисты и дата-сайентисты

Согласно исследованию рекрутингового сервиса hh.ru средняя предлагаемая зарплата россиянам составила 75 тыс. руб. в мае. Стало известно, на каких 25 специальностях работодатели готовы платить в два-три раза больше, сообщает Газета.ru .

Известно, что самые высокие ставки предлагают IT-специалистам, средняя зарплата дата-сайентистов составила 275 тыс. рублей. Далее в топе следуют руководители группы разработки с предложениями в 250 тыс. рублей. На третьем месте расположились DevOps-инженеры. Таким специалистам компании готовы платить 219,2 тыс. рублей. Замыкает четверку лидеров позиция коммерческого директора.

В топ-10 самых высоких зарплат в этом месяце также вошли брокеры, ставка которых достигла 194,4 тыс. рублей, операционные директора — 194 тыс. рублей, директора по маркетингу и PR — 190,3 тыс. рублей, директора по информационным технологиям — 187 тыс. рублей, финансовые директора — 184,2 тыс. рублей и технические директора — 179,4 тыс. рублей.

В сводку с самыми низкими зарплатными предложениями вошли дворники — 38,9 тыс. рублей, уборщики — 41,3 тыс. рублей, мерчандайзеры — 46,1 тыс. рублей, воспитатели и няни — 47,4 тыс. рублей и охранники — 51 тыс. рублей.