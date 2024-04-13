В России создадут 200 новых молодежных лабораторий

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат фракции «Единая Россия» Мария Василькова заявила, что 200 новых молодежных лабораторий создадут в текущем году в России в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Об этом сообщает «ФедералПресс» .

Она подчеркнула, что молодежные лаборатории создадут надежную базу. Их создание позволит позволит заложить основу будущих проектов полного цикла отечественного химического комплекса, реализация которых направлена на выполнение поручений президента России, а также повысит конкурентоспособность российской промышленности на мировой арене.

Депутат Госдумы добавила, в рамках реализации проекта молодежные лаборатории появятся в том числе на Урале и в Сибири. Например, одна из них будет открыта на базе Иркутского института химии имени А. Е. Фаворского СО РАН.

Ранее стало известно, что российские ученые создали плазменный двигатель для космических кораблей. Средняя мощность такого двигателя, который работает в импульсно-периодическом режиме, может составлять 300 кВт.