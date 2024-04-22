В России состоится эксперимент по переводу студбилетов в электронный формат

На территории РФ проведут эксперимент по переводу студенческих билетов и зачеток в электронный формат. Он состоится с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба правительства России.

Постановление о проведении эксперимента подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Пилотный проект проведут на добровольной основе. Его участниками смогут стать студенты колледжей и вузов, ординаторы и аспиранты.

Документы, которые подтверждают обучение, переведут в электронный вид. После этого они появятся в личном кабинете на портале Госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода.

Версию документа студенты смогут использовать для покупки льготных билетов на железнодорожный и другой общественный транспорт, а также в театры, музеи и прочие заведения.