В России СДЭК начал выдавать посылки по паспортам на ПВЗ

Россияне по паспорту могут забрать находящиеся на ПВЗ СДЭК посылки

Компания СДЭК возобновила работу на пунктах выдачи заказов (ПВЗ), где россияне по паспорту могут забрать свою посылку после получения SMS-уведомление о ее готовности к передаче владельцу, рассказали РИАМО в пресс-службе компании.

Количество ПВЗ у СДЭК на сегодняшний день превышает 5000 отделений по всей стране. Компания делает все возможное, чтобы полноценно восстановить работу после масштабного сбоя.

«Это первый большой шаг к восстановлению обслуживания наших клиентов. Мы продолжаем работать и оставаться на связи», — прокомментировал ситуацию директор по коммуникациям СДЭК Михаил Берггрен.

В настоящее время выдавать начали те посылки, которые уже успели привезти в ПВЗ до сбоя. Следующим шагом компании по восстановлению работы будет запуск отправки и перемещения посылок, хранящихся на складах.

Ранее СДЭК частично возобновил работу после сбоя. Глобальные проблемы на серверах компании произошли 26 мая.