В России возобновили выдачу посылок от СДЭК

Россияне могут забрать свои посылки во всех пунктах выдачи заказов логистической компании СДЭК, которая ранее столкнулась с масштабным сбоем. Сейчас организация уже частично возобновила работу, сообщает Общественное Телевидение России со ссылкой на директора по коммуникациям СДЭКа Михаила Берггрена.

По словам представителя компании, все посылку дойдут до получателей в сохранном виде. Сейчас СДЭК работает над восстановлением полного обслуживания и процессом приемом посылок, отметил Берггрен.

«Выдача посылок в ручном режиме возобновилась во всех ПВЗ СДЭК в России. Выдача может занимать на несколько минут больше, чем ранее», — сказал директор по коммуникациям СДЭКа.

Берггрен обратил внимание, что для получения посылок клиентам необходимо показать свой паспорт сотруднику пункта выдачи.