В России с ЕГЭ удалили свыше 200 школьников за два дня

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что за первые два дня проведения ЕГЭ в стране с экзаменов удалили более 200 школьников, сообщает РИА Новости .

«70 человек из них — за использование средств связи, к сожалению», — добавил Музаев.

В пятницу школьники в РФ сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый экзамен. На него в основной день зарегистрировались 647 тыс. человек.

Русский язык — это один из двух обязательных предметов для получения юношами и девушками аттестата о среднем общем образовании. Для сдачи необходимо набрать не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием — от 70.

В 2025 году основной период ЕГЭ проходит с 23 мая по 4 июля. Также организованы дополнительные дни для пересдачи — 3 и 4 июля. ЕГЭ сдают около 712 тыс. человек, в том числе 637 тыс. выпускников этого учебного года.

Ранее россиян предупредили, что мошенники активно обманывают школьников, предлагая им поддельные решения для сдачи ЕГЭ.