сегодня в 06:07

В России с 1 января отменят автопродление водительских прав

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев рассказал, что в РФ отменят автопродление водительских прав, которое действовало с 2022 года, сообщает РИА Новости .

Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Ранее действие водительских прав продляли по указу президента. Это была исключительная мера в период пандемии коронавируса.

В 2022 году эта мера стала временной по инициативе МВД и Минэкономразвития России.

«С 1 января 2026 года временный порядок автоматического продления прав, действующий с 2022 года, прекратит свое действие», — отметил Федяев.

В России планируют упростить процедуру получения водительских прав, разрешив сдачу экзаменов без обязательного предоставления медицинской справки. Соответствующий проект уже разработан министерством внутренних дел.

