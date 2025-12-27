В России с 1 января отменят автопродление водительских прав
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев рассказал, что в РФ отменят автопродление водительских прав, которое действовало с 2022 года, сообщает РИА Новости.
Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.
Ранее действие водительских прав продляли по указу президента. Это была исключительная мера в период пандемии коронавируса.
В 2022 году эта мера стала временной по инициативе МВД и Минэкономразвития России.
«С 1 января 2026 года временный порядок автоматического продления прав, действующий с 2022 года, прекратит свое действие», — отметил Федяев.
В России планируют упростить процедуру получения водительских прав, разрешив сдачу экзаменов без обязательного предоставления медицинской справки. Соответствующий проект уже разработан министерством внутренних дел.
