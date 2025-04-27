В России резко вырос спрос на леопардовые лосины

Mash: тренд на леопардовые лосины в России вырос на 63%

В России наблюдается значительный рост спроса на леопардовые лосины. В основном тренд, выросший на 63%, привлекает женщин в возрасте от 35 до 60 лет, сообщает Mash .

Все онлайн- и офлайн-магазины предлагают широкий выбор одежды с леопардовым принтом. Продажи лосин во II квартале текущего года превысили 1,2 млрд рублей, что на 127% больше, чем в предыдущем году. Производство также увеличилось на 112%. Особенно популярными стали утепленные леггинсы с узором и спортивные лосины с высокой посадкой.

Из категории одежды с леопардовым принтом особенно востребованы были: ночнушки больших размеров, стринги, свитеры оверсайз, женские лоферы и мини-платья. Кроме того, большим спросом пользовались лосины размера плюс-сайз.

Ранее модельер Денис Еремкин заявил, что сегодня малые модные предприятия оказывают большое влияние на развитие отрасли, формируя новые стандарты.