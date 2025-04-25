Рост через влияние: модельер рассказал об изменениях в индустрии

Член Творческого союза художников России и Международной федерации художников, кандидат технических наук Денис Еремкин заявил, что сегодня микробренды развивают «рост через влияние» и ориентируются, там образом, на разумное потребление, сообщает Газета.ru .

«Подход к дизайну и производству отличает малые модные предприятия от гигантов индустрии. Они создают вневременные модели вместо сезонных коллекций, используют производство по запросу для минимизации отходов, развивают услуги по ремонту одежды и платформы для обмена вещами», — сказал эксперт.

По его словам, эти практики способны противостоять культуре быстрой моды, где срок использования вещей сократился уже на 40%.

Малые модные предприятия сегодня оказывают большое влияние на развитие отрасли. Они формируют новые стандарты, где долговечность способна превалировать над сезонностью, а качество — над количеством.