В России работают свыше 700 «Добро.Центров»

сегодня в 15:43

Ассоциацией волонтерских центров совместно с федеральным агентством по делам молодежи и высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации реализуется федеральная программа «Добро.Центр», направленная на поэтапное создание центров общественного развития «Добро.Центр» во всех городах и других населенных пунктах РФ, предоставляя государственную поддержку для организации их деятельности, сообщает пресс-служба АВЦ.

Уже на сегодня в России работают больше 700 Добро.Центров.

«Добро.Центры» занимаются развитием социальных и гражданских инициатив в своем городе, а взамен получают дополнительную поддержку и ресурсы на собственные проекты.

Запущена масштабная цифровизация их работы.

Воспользоваться любым из видов оказываемой помощи теперь можно всего лишь в 2 клика: достаточно зайти на платформу ДОБРО.РФ и во вкладке «Мои сервисы» выбрать услугу ближайшего «Добро.Центра».

Доступны сервисы различных направлений: подбор экспертов, предоставление помещения, социальное волонтерство, мотивация активных граждан и иные.

Инструкцию по подаче заявки на получение сервисов «Добро.Центра» можно найти по ссылке.