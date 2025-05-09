В России прогремели салюты в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

сегодня в 22:14

В небе над Москвой вспыхнул салют в честь 80-летия Победы

В небе над Москвой и городами России расцвели огни салюта, посвящённого 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Фейерверк запускали в нескольких точках города, чтобы каждый житель смог увидеть праздничное шоу в комфортных и безопасных условиях. Главное представление развернулось на Поклонной горе — именно там пиротехническое шоу оказалось самым масштабным и зрелищным.

Помимо столицы, салюты в честь 9 мая прогремели в городах-героях: Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Смоленске и Туле.

Также праздничные залпы прозвучали в городах, где расположены штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии ВМФ.



