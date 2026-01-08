В России продолжат перерасчет пенсий для работающих пенсионеров

Страховые пенсии работающих пенсионеров намерены пересчитывать с учетом совершенных взносов за прошлый год.

Отмечается, что мера направлена на повышение качества жизни и финансовой обеспеченности граждан старшего поколения.

В 2026 году страховые пенсии были проиндексированы с начала года на 7,6%. Данное увеличение представляет собой совокупность двух индексаций: в соответствии с уровнем инфляции и прогнозируемым увеличением заработной платы. В дальнейшем планируется проводить индексацию с 1 февраля и 1 апреля. Кроме того, работающие пенсионеры с 1 августа получают перерасчет, учитывающий страховые взносы, начисленные или уплаченные работодателем за предшествующий год.

Ранее сообщалось, что в 2026 году средний размер страховой пенсии по старости вырастет до 27 тыс. рублей. Она увеличится на 1,9 тыс. рублей.

