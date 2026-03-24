Есть большой сезонный спрос на вакцины для собак и кошек, но массового дефицита препаратов в России не наблюдается. Об этом РИАМО сообщил главный ветеринарный врач сети социальной ветеринарии «Мартовский кот» Михаил Шеляков.

Ранее Baza сообщила, что в стране наблюдается дефицит жизненно необходимых вакцин для кошек и собак. Отечественные препараты выпускаются в недостаточном количестве, а импортных приходится ждать месяцами.

«Проблемы нет, чтобы была катастрофическая нехватка. Другое дело, что многие хотят именно импортную вакцину. Со времен Советского Союза у многих убеждения остались, что все, что импортное, лучшее. Я бы сказал, что именно с отдельными видами вакцин имеется сезонная проблема, так как традиционно массовая иммунизация проводится весной. Поэтому то тут, то там возникают такие нехватки по отдельным видам препаратов и производителей, а в целом нехватки нет», — объяснил Шеляков.

Он добавил, что многие владельцы кошек и собак привыкли годами прививать своего четвероного друга одной и той же вакциной, так как животное хорошо ее переносит, а, следовательно, препарат себя зарекомендовал в глазах хозяев. Так люди тоже создают спрос на отдельные виды вакцин, отметил главный ветврач.

