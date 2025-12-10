В России призвали создать отечественный аналог Roblox

Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб призвал создать в России отечественный аналог игровой платформы Roblox, которая недавно была заблокирована в стране, сообщает ТАСС .

По его словам, надо уважать мнение и потребности детей, которые составили множество обращений с просьбой разблокировать онлайн-платформу.

«Я считаю, что если нет „Роблокса“, то должен немедленно, в скорейшие сроки появиться наш аналог», — сказал Гриб.

По его словам, прежде чем заблокировать сервис, необходимо было инвестировать миллиарды рублей в создание отечественной игровой платформы, которая успешно могла бы заменить американскую. Гриб считает, что при отключении каких-либо ресурсов всегда нужно создавать свою альтернативу.

По его словам, если бы у подростков была «хорошая, интересная опция» на российской платформе, то это могло бы исправить ситуацию, возникшую вокруг блокировки Roblox.

Ранее Роскомнадзор заблокировал игровую платформу из-за обнаружения в игровом пространстве материалов, содержащих запрещенную в стране информацию.

