В России предложили закрепить норму о 13-й зарплате перед Новым годом

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил закрепить в Трудовом кодексе норму об обязательной выплате работодателями 13-й зарплаты перед Новым годом. Соответствующее письмо он направил на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, пишет ТАСС .

Согласно Трудовому кодексу работодатель может материально поощрять сотрудников организации, в том числе выплачивать 13-ю зарплату. Каждая компания вправе принимать это решение самостоятельно.

По словам Миронова, эта мера повысит мотивацию сотрудников, что в свою очередь может положительно сказаться на производительности труда во время кадрового дефицита.

Кроме того, дополнительное денежное поощрение поможет организовать семейный отдых во время новогодних праздников, особенно семьям с невысоким уровнем дохода.

В исследовании крупного сервиса по поиску работы выяснилось, что лишь 9% руководителей планируют выплатить своим сотрудникам 13-ю зарплату. Интересно отметить, что в другом опросе, который проводился два месяца назад, 83% работников выражали надежду на получение такого вида вознаграждения.