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В России предложили выписывать штрафы за просмотр порно

Председатель общественно-политического движения в защиту традиционных российских ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова в разговоре с « Абзацем » предложила выписывать штрафы за просмотр и поиск порнографии. Должен быть заблокирован весь контент такого содержания, отметила она.

Жгутова считает, что подобные ролики вредны для россиян. Они могут вызывать зависимость.

Запрет на поиск и просмотр порно, считает Жгутова, позволит улучшить демографическую ситуацию в РФ.

Ранее психолог и сексолог Александра Миллер заявила, что порно искажает представление о сексуальности. Такие видео вызывают у людей комплексы и создают высокие ожидания.