В России предложили вернуть госпошлину супругам, сохранившим брак при разводе

В Госдуме предложили вернуть госпошлину в размере 10 тыс. рублей супругам, которые при разводе все же сумели сохранить семью, сообщает SHOT .

С соответствующей инициативой к главе Минюста РФ обратился депутат Госдумы Борис Чернышов.

В настоящее время при расторжении брака каждый из супругов обязан уплатить государственную пошлину в размере 5 тыс. рублей. Однако если в процессе развода пара принимает решение возобновить отношения, уплаченные 10 тыс. рублей не подлежат возврату в семейный бюджет.

Если супруги решают помириться, органы ЗАГС не проводят никаких юридически значимых действий: не делают записей, не оформляют и не выдают свидетельство. Чернышов считает, что возврат госпошлины для помирившихся супругов может стать одной из положительных мер для снижения количества разводов.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая поддержала идею обязательной медиации при разводе. По мнению парламентария, особенно важна роль медиатора в семьях, где есть дети.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.