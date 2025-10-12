В Госдуме поддержали идею обязательной медиации при разводе

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая считает, что процедура примирения при разводе должна стать обязательной для всех пар в России, особенно если у них есть дети, сообщает ТАСС .

Ранее глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что в настоящее время ведется работа над законопроектом, который предполагает обязательное проведение досудебной процедуры примирения при расторжении брака.

«Я полностью поддерживаю идею Минюста, что медиация не просто должна быть теоретически возможной опцией при разводе, она должна быть обязательной», — сказала Буцкая.

Она подчеркнула, что медиатор — специалист, который помогает людям договориться. Особенно важна его роль в семьях, где есть дети.

По словам парламентария, в Москве работает сильная служба медиации, помогающая в бракоразводных процессах. В Созданном «паспорте семьи» фиксируются все нюансы, касающиеся детей и других аспектов.

Депутат Госдумы добавила, что благодаря медиатору стороны могут договориться и не станут врагами, даже если семья не сохранится. Однако основная задача — сохранение семьи.

