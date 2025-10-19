В России предложили создать список лекарств, запрещенных для водителей
В Госдуме предложили создать перечень лекарственных препаратов, за прием которых могут лишать водительских прав, сообщает РИА Новости.
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов отметил, что подразумеваются те лекарства, которые затрудняют концентрацию внимания, например снотворные и седативные средства.
Соответствующий законопроект был принят нижней палатой парламента в первом чтении. Согласно ему, предлагается установление административной ответственности за управление автомобилем под воздействием ухудшающих реакцию и внимание препаратов.
