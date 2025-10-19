сегодня в 04:38

В России предложили создать список лекарств, запрещенных для водителей

В Госдуме предложили создать перечень лекарственных препаратов, за прием которых могут лишать водительских прав, сообщает РИА Новости .

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов отметил, что подразумеваются те лекарства, которые затрудняют концентрацию внимания, например снотворные и седативные средства.

Соответствующий законопроект был принят нижней палатой парламента в первом чтении. Согласно ему, предлагается установление административной ответственности за управление автомобилем под воздействием ухудшающих реакцию и внимание препаратов.

Ранее в Шахунье Нижегородской области было возбуждено уголовное дело в связи с заведомо ложным сообщением об угоне автомобиля.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.